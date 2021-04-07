【本報訊】騰訊（700）大股東Naspers在口頭承諾的三年禁售期一過，便即大手掟貨。Naspers昨日公佈，旗下子公司Prosus減持2%騰訊股權，套現逾1,100億元。市場似有「春江鴨」偷步沽貨，騰訊單日急插3.7%，收報629.5元，為拖低大市元凶。Prosus再度承諾未來三年不會售出騰訊股份，以表示對其長遠發展抱有信心。

截至昨晚10時，騰訊在美ADR挫9%，報76.88美元，折算報597.85元，較港昨收市價629.5元低5%。分析指，大股東再沽貨將在短期為騰訊股價帶來壓力，但公司基本面穩健，上演三年前配股後股價不斷下跌的可能性較低，內地監管風險為目前預視到的最大憂患。

Prosus：增財務靈活性

根據銷售文件，Prosus配售最多1.92億股騰訊，每股作價575至595元，較昨日收市價折讓5.5%至8.7%，套現最多約1,141億元。交易完成後，Prosus對騰訊的持股量將由30.9%下降至28.9%。

事實上，Prosus部署沽騰訊，已於半個月前露出端倪。據中央結算系統持股紀錄（CCASS）顯示，負責配售的大摩早於3月22日已接收該批騰訊股份，當日大摩的持股由3.2%增加至5.19%。除大摩外，另外兩家參與配售的聯席全球協調人為高盛及花旗。

Prosus表示，出售小部份騰訊股權以增加財務靈活性，套現所得將為其核心業務及新發展業務提供資金，以及作出收購。Naspers在2001年成為騰訊股東後，已於2018年3月下旬首次減持。其當年折讓7%、以每股405元配售1.9億股騰訊，套現近769億元；並承諾至少在未來三年不再沽貨。惟Naspers於2019年分拆持有31.17%騰訊股權的Prosus，並於去年減持Prosus的部份股權，被視為變相減持騰訊。

以立投資董事總經理林少陽表示，早前市場已有南非大股東減持騰訊的傳聞，如今消息獲證實，在消除一大不明朗因素下，股價於短期受壓後有望反彈。

專家料600元有支持

耀才證券研究部副經理譚智樂亦指，大股東套現難免對騰訊後市造成沽壓，但重演三年前配售後股價再因內地政府監管而跌近半的機會極微，皆因當時有眾多壞消息打擊基本面，與目前情況不可同日而語，料600元水平有支持，「若市況不配合，今日收市價若跌穿早前低位588元水平，就要先行離場」。

港股昨高開低走，急吐263點，收報28674點；成交1,710億元。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，港股受A股拖累下，後市表現將較為膠着，「2月高位31183點將為短期頂部」，料今季大部份時間在28000至31000區間上落。