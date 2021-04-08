騰訊（700）遭控股股東南非Nasper以每股595元，減持約2%股份套現逾千億元，現股價窄幅上落，報626元，跌0.5%。

大和發表報告指，公司遭大股東減持會令股價短期受壓，但同時認為給予投資者買入機會，相信公司只要較早推出令人期待的遊戲，旗下網游業務收入仍可取得強勁表現。

該行表示，公司廣告業務短期內或遇到小挑戰，但影片帳戶的活躍用戶在去年中期達2億，認為公司在通過微信發佈資訊性和教育性視頻面具有優勢。另一方面認為視頻feed廣告將成微信中另一個重要的廣告來源。在重新考慮遊戲和廣告收入的假設後，會適當地調整對集團2021至23年的收入和盈利預測。

該行繼續期待公司手游《地下城與勇士》及《英雄聯盟：激鬥峽谷》的推出，將支持該行對公司今年智能手機遊戲收入按年增19%的預測。

大和重申「買入」評級，目標價為870元。

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