嘉里（683）旗下何文田豪宅皓畋，早年提供2至3年的長成交期付款計劃，有買家選用有關付款計劃後撻大定，損失定金480萬元。

按一手成交紀錄冊顯示，皓畋7座12樓G室，實用面積975方呎，三房套房間隔，業主於2018年9月11日以3,425.67萬元購入單位，並簽定臨時買賣合約，隨後7天再簽定正式買賣合約，實用呎價約35,135元。買家當時選用Super 738付款計劃，成交期長約2年，不過昨日交易正式終止，料損失樓價14%定金，即479.5938萬元，成為本月最大宗撻定個案。

據本報統計，新盤市場本月至今錄至少5宗撻定，涉及定金逾608萬元。而皓畋今年至今已錄5宗大額撻定，發展商料已沒收逾2,514萬元定金。

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