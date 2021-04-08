樓市回勇，業主開始反價，二手盤一間貴過一間，部份屋苑已出現連環破頂情況。

美聯物業張納賢表示，東涌樓價低水，加上受屯赤隧道通車及賣地消息帶動，區內近期明顯多了投資者，估計比例超過4成，「我自己手上都有一半客係投資者」，最近一名投資者行入舖頭，稱前來東涌找筍盤，連租約也沒所謂，惟市場筍盤已被化，現時業主不反價已叫筍盤。事實上，東涌已連續4個月錄得逾百宗成交，單計今年首季已錄得逾300宗二手買賣，劈價盤早被消代。

張氏續稱，映灣園2座中層F室，實用面積494方呎，2房間隔，近日以680萬元沽出，呎價13,765元，買家為投資者，看好區內樓市前景。

東環呎價月內兩破頂

東涌本月暫錄得24宗成交，其中東環錄得4宗，兩宗屬破頂。最新一宗為6B座低層特色戶，實用面積443方呎，2房間隔，外連90方呎平台，業主今年1月開價790萬元放盤，累減85萬元後，本周一以705萬元獲承接，呎價15,914元，再創屋苑2房呎價新高。東環對上2房最貴呎價紀錄，為6A座高層6室，實用面積483方呎，本月3日以768萬元沽出，呎價15,901元，最新紀錄略為推高13元。

原業主則於2015年9月以518.5萬元一手買入，持貨近6年獲利186.5萬元，賺幅36%。

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