隔晚聯儲局公佈3月會議紀錄，官員認為經濟全面復蘇仍有很大距離，將會維持寬鬆政策，暗示收水無期，市場反應正面，三大指數期貨造好，持續挑戰新高水平。納指100期貨領先升0.84%﹔標指期貨升0.3%﹔道指期貨微升0.02%。

另一方面，市場焦點放在按周拎取失業救濟金人數，預期將維持在疫情以低位。

個股方面，重磅科技股FAANG+M盤前持續強勢，FB升0.8%﹔AMZN升1%﹔AAPL升0.8%﹔NFLX升0.9%﹔GOOG升1.1%﹔MSFT升1%。

異動股方面，Twitter（TWTR）傳出有意以40億美元收購語音社交媒體Clubhouse，彭博引述消息人士指目前因為不明原因而暫停談判，而事實上Twitter本月已經推出類似功能Space，其股價最新升1.1%。

半導體AMD收購賽靈思（XLNX）獲其股東批准，AMD股價升1.3%至83.24美元，XLNX則微跌0.25%至131.35美元。翻查資料，其方案為AMD以350億美元股票收購賽靈思，目前仍有待監管機構批准。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略