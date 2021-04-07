【本報訊】豪宅新盤登場，新地（016）沙田多石街瓏珀山短期推出不少於40伙招標，新地副董事總經理雷霆表示，瓏珀山主打大戶，以豪宅定位，勢打造成「沙田區嘅天鑄」。

雷霆指，瓏珀山主打三、四房大宅，將短期內推出不少於40伙作招標，定價參考同區九肚山雲端及同區新盤價錢，現時呎價約2萬元水平。他強調瓏珀山勢打造成同系何文田天鑄的級數，預期可吸引換樓客甚至外區客源。他補充，集團第二季將推出屯門御海灣2期、元朗站上蓋項目、天水圍Wetland Seasons Park三期等項目。

恒地啟德盤最細186呎

另外，恒地（012）啟德區沐泰街7號命名為「The Henley」，第一期名為「The Henley I」。全盤1,184伙，一期設479伙，料本月開售。

恒地營業（一）部總經理林達民表示，The Henley為集團在啟德區首個項目，分3期發展，共設7座住宅大樓。一期名為Henley I，由1座高座及4座低座組成，提供479伙，戶型由開放式至三房。值得留意的是，項目最細單位實用面積僅186方呎，料成啟德區歷來最細住宅單位；最大單位1,350方呎。

長沙灣維港滙III加推39伙，實用面積277至449方呎，折實697.52萬至1,175.28萬元，呎價24,996至28,087元，折實平均呎價26,168元，較首張價單均價25,868元貴1.2%；與I期一個月前首張價單均價24,628元相比，則貴6.3%。