【本報訊】當騰訊（700）母公司Naspers為解決其市值顯著低於手持騰訊股份市值的難題，決定將騰訊在內的國際互聯網資產打包上市，新公司Prosus在2019年9月於阿姆斯特丹泛歐交易所掛牌；但好景不常，Prosus上市後股價仍然低迷，未能反映其持有資產的實際價值，公司去年底更宣佈50億美元回購計劃以達托價目的。

Prosus周三早段曾跌逾5%，其後跌幅收窄至3.6%，報94.95歐元，相當於市值1,542.7億歐元（約14,281億港元），惟較其原持有31%騰訊股權市值18,723億元仍折讓24%。

分析：或派高息擴回購

事實上，Prosus旗下網購、外賣食品、電子支付等業務在疫情下錄不錯增長。據Prosus截至去年9月的中期業績報告，營業利潤增長39％至27億美元，淨現金增至43億美元。為壯大業務規模以體現資產價，公司曾計劃斥資80億美元洽購外賣同業Just Eat，以及提出90億美元現金向eBay收購其分類廣告業務。儘管公司管理層在提升股東投資價值竭盡所能，惜兩宗交易均未能成事。有分析認為，Prosus除了向股東派高息或加大回購規模，暫時想不出為股東提升投資價值最有效的方法。