香港數字資產交易所（HKD. com）公佈，計劃推出香港首個非同質化代幣（Non-Fungible Token，NFT）一站式交易平台，預計今年第三季推出。

HKD. com向藝術家提供一個網上作品發佈、推廣、交易及支付的平台，產品類別多樣化，包括數碼藝術品、音樂等。HKD. com的NFT平台會收取創作者礦工費，將作品轉換成NFT，另外在交易時會收取交易費，創作者除首次交易可得到收入外，其後每次交易亦有分成。

交易平台上，用戶可透過公開發售或競價方式進行交易，並進行代幣買賣和交換。HKD. com支持多國法定貨幣、主流數字貨幣（如比特幣、以太幣及泰達幣），以及具有場外法定貨幣交易服務。另外提供實體店展銷場地服務，供藝術家舉行線上線下展覽或發佈會等。

HKD. com創辦人兼行政總裁楊凱文表示，其NFT平台和現有平台，例如Opensea和Rarible等，有本地專業團隊，和本地創作人接洽，較專注香港市場，HKD. com計劃免除創作者半年至一年的礦工費，以推動業界發展，暫時未有計劃推出平台幣。

楊凱文指，證監會對虛擬資產交易所的監管諮詢在1月底結束，公司的合規團隊有向證監會提供意見，惟因公司主要客戶為零售客，並非專業投資者，沒有參與證監會的監管沙盒。

楊凱文續指，公司位於油麻地的實體店在1月6日正式開幕，現時每日有約50至150人查詢，當中10%會即場開户，共有1萬名註冊用户，每日交易額約100萬港元。他希望今年註冊用户會超過10萬，預計年底會有爆炸性增長。公司目前有提供POS終端機，正和100至200間商戶接洽，目標年底達至500至1,000間。

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