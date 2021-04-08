中央國債登記結算公佈數據顯示，今年3月為止，境外機構持有約2.04萬億元人民幣（下同）中國國債，3月被減持了約165.1億元，中斷了連續24個月的增持情況。

在岸人民幣兌美元上月下跌1.28%，而10年期中美國債利差因美債利率大幅上升，而大幅收縮至約145個基點，創逾1年低位。

《彭博》3月份對18家機構進行調查，半數受訪者認為第二季度的外資增持中國債券步伐將放緩，有四位更認為會出現淨減持。報道引述中信證券分析師明明指，3月因美債利率上升，海外投資者轉投美債，此前外資增持中國國債較快，因此需要調整。他預計，第2季度尾中美利差或繼續收窄，未來幾個月外資流入可能有波動。

富時羅素已確認將自今年10月起，將中國國債納入富時世界國債指數（WGBI），但將分3年納入，預計約1,300億美元的資金流入速度可能較預期慢。

《彭博》數據顯示，3月境外機構還減持了1.49億元地方政府債和148億元的同業存單，月末持有量分別為30.8億元和2342.4億元；3月增持政策性銀行債76.1億元，月末持有量為9945.9億元。

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