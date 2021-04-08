三年一次的約定，對上一次已三年。

過去一個月，不論在電視、電台或網台直播節目，抑或個人YouTube頻道《Finance事Up》，經常都會被觀眾和網友問同一個問題，就是為什麼騰訊控股（700）股價總是反彈乏力，表現比其他新經濟股更弱。

每一次被問及這個問題，我都會不厭其煩重新講述同樣四個理由，首先第一亦是最重要就是騰訊的最大股東南非Naspers有機會減持，第二就是恒生指數第二季度的調整，恒生指數個股上限將由10%下調至8%，騰訊和友邦（1299）兩隻佔比達上限10%的股份，將無可奈何地被下調比例，指數基金屆時要被動地沽出，第三就是內地近日高舉反壟斷旗幟，並要加強互聯網金融的監管，過往被認為是針對阿里巴巴（9988）和螞蟻集團（6688），現在目光一轉對象亦包括騰訊。

還有最後一點，原本是利好因素的，就是集團未來分拆微醫療上市的計劃，但由於市場普遍估計，不論估值抑或招股反應，都可能比不上四個月前的京東健康（6618），綜合上述四點理由，成為近期股價裹足不前主要原因。

為什麼三月底開始，筆者早已多次提出警告，騰訊有機會被Naspers減持？答案其實很簡單，光陰似箭日月如梭愛，對上一次Naspers減持騰訊，已經要數到2018年3月23日，當時前者曾經承諾三年來將不會再減持，隨着三年時間過去，又是時候跟部份持股講「拜拜」。

外電昨日報道騰訊最大股東Naspers旗下Prosus，透過子公司MIH TC Holdings減持最多1.92億股騰訊股份，相當於總發行股份2%，配售價介乎575元至595元。據悉騰訊已向Naspers了解，並予以理解和支持，並承諾未來三年將不會再出售騰訊股份。春江水暖鴨先知，事後孔明的說只要勤力一點，實在不難作出這樣的結論，其中主講投資課程《Finance事Up》會教導學生，港交所披露易網頁中央結算系統持股紀錄查詢服務，早在上月底騰訊股份出現大規模「轉倉」活動便可見一斑。

從中性客觀角度來看，隨着上述擔憂成為事實，Naspers減持騰訊對其股價帶來的負面影響即將成為過去，那麼現在是時候買入未呢？當然由於恒生指數個股上限下調因素，心理負面影響或已反應，實質減持帶來的沽壓卻仍未出現。然而，說到最後上述的因素都只不過會對股份的股價帶來短暫的影響，還原基本步還是要看集團的盈利基本面。

好了來到終極結論，現在是否趁低位吸，買入騰訊最佳時機？大家還記得三年前，當年Nasper以約7%折讓幅度，405元價格配售股份，這個價格更曾被形容為「南非底」，但這個所謂支持，很快失去了支持，最後跌到接近250元才終極見底。

歷史只會不斷的重演，當然方式並不會一樣。

惟困擾騰訊負面因素，還有個股上海未反映。

新「南非底」看似很「抵」，但未必是終極「底」位。

騰訊配股裂口式下跌，拖累恒指或難以避免。

金利豐證券研究部執行董事黃德几Dickie

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