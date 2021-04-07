比亞迪（1211）於上月公佈首季業績，純利按年升1.62倍至42.34億元（人民幣．下同）；每股盈利1.47元，派每股末期息0.148元。雖然今年首季業績指引較為疲弱，觸發券商下調其全年盈利預測，不過集團持續喺內地新能源汽車市場中增加市佔率，預料集團今年新能源車銷量達40萬輛，相當於內地新能源車市佔兩成。公司將會轉型至智能流動解決方案提供商，集團喺新能源汽車方面保持科技領導地位，以及喺具吸引力新平台推出新車型，估計可帶動其每股盈利於2020-2023年間年均複合增長率達20%。

集團計劃逐步淘汰現有使用鎳鈷錳（NCM）電池嘅純電動車，並於4月開始推出更多磷酸鐵鋰（LFP）刀片式電池嘅電動車。集團亦致力降低仍處於虧損嘅內燃引擎汽車（ICEV）銷量以改善組合，成本投入增加及最新嘅產能擴張進程，導致券商調低其今明兩年每股盈利預測。但考慮到集團保持強勁增長及盈利可見度改善，大部份券商仍維持其買入評級。

另一方面，比亞迪最快於今年下半年銷售車用鋰電池，更唔排除分拆旗下弗迪電池（Fudi）上市，以推動業務擴張。

比亞迪今年股價仍有多項催化劑，包括新車款推出推動銷售，刀片電池可能獲同業青睞及分析半導體業務推動估值重估。而股價已由高位278.4元大幅回調四成至日前低位157元，現價估值已重返吸引水平，不妨於170至175元收集，上望目標200元，中長線目標250元，跌穿158元止蝕。

古天后