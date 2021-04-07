【本報訊】美國一位名不經傳的荷李活演員霍維茨（Zachary Horwitz），涉嫌一宗金額高達6.9億美元（約53.82億港元）的龐氏騙局被捕。他被指虛構跟Netflix與HBO交易，詐騙投資者資金。

訛稱跟Netflix與HBO交易

彭博昨日報道，美國證交會（SEC）周二發聲明表示，於最近一項執法行動對霍維茨的剩餘資金，採取緊急資產凍結。該聲明稱，34歲的霍維茨及其成立的公司1inMM Capital訛稱需要融資來購買電影版權，售予影片串流平台Netflix及有線電視頻道HBO，並向投資者謊稱上述交易可以帶來超過35%回報。

不過，霍維茨實際上跟Netflix和HBO沒有任何業務聯繫，他為博取投資者的信任及騙取資金，偽造跟Netflix和HBO出售電影版權的虛假交易、偽造合約和製作虛假電郵。而霍維茨從投資者騙取的資金，被揭發用作個人消費享樂，包括斥數百萬美元買樓、巨額聘請知名室內設計師及遠赴拉斯維加斯旅遊。

美國司法部前日公佈另一份聲明指，霍維茨於本周二（6日）被聯邦調查局拘捕，他涉嫌以藝名「Zach Avery」參與一宗龐氏騙局。此騙局在2015年開始，四年後因為出現多宗違約而被揭發。Netflix和HBO發言人亦跟霍維茨劃清界線，否認跟他有任何業務聯繫。

據悉，加州聯邦法院將於本月19日（周一）舉行聆訊，法院亦考慮因應霍維茨的聆訊開始後，美國證交會是否有需要繼續向他實施資產凍結。