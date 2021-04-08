PayPal聯合創辦人Peter Thiel向來是虛擬貨幣擁躉，他於周二（6日）出席Richard Nixon Foundation的網上論壇時表示，虛擬貨幣可能損害美國利益，更直言比特幣可能成為中國用來對付美國的金融武器。

Peter Thiel警告，比特幣威脅着法定貨幣，美元更是首當其衝，故敦促美國政府加強對加密貨幣的規管。他解釋，過去中國曾希望有法定貨幣能挑戰美元作為全球儲備貨幣的角色，中國更嘗試間接扶持歐元作為部份對抗美元的武器，卻不見起色，故現在中國正將目標轉移至比特幣。「從地緣政治的角度來看，美國應該提出應變措施來應對挑戰。」

提及央行發行數碼人民幣時，他認為這並非真正的虛擬貨幣，只是一種極權主義的控制手段。

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