經濟受疫情困擾下，甲廈租售價持續受壓，不少投資者以低價轉手。其中有投資者最新市傳以8.7億元，沽出本港指標甲廈中環中心全層物業，並由內房佳兆業（1638）接貨。

市場消息指，中環中心38樓全層，面積約25,412方呎，原業主最初開價9.78億元求售，新近減1.08億元或約11%，至8.7億元易手，呎價約34,236元；市傳新買家為佳兆業。

資料顯示，原業主為透過「磁帶大王」陳秉志財團入市的資深舖位投資者溫太，當時市傳買入呎價約3.2萬元，以全層樓面推算，買入價約8.13億元，即兩年賺約5,700萬元或約7%。

事實上，陳秉志等人一直亦有於中環中心「甩貨」，包括今年2月以1.09億元沽出39樓05室，面積約3,140方呎，呎價約3.47萬元。

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