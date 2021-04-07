【本報訊】國美（493）昨晚舉行全球投資者電話會議，今年2月正式獲釋的創辦人黃光裕亦有出席，這是他回歸國美後第一次亮相。黃光裕表示，相信國美在新經營模式下未來表現將優於同行，集團目標為爭取現金流為正。

放租國美 變相增持

黃光裕已有滿腹大計，指國美零售平台將以娛樂化、社交化為核心，並將視乎情況入駐拼多多、京東（9618）、天貓、抖音、快手（1024）等平台。集團去年已通過換股債引入拼多多及京東作為投資者，金額達3億美元。此外，計劃未來18個月內以加盟為主、自營為輔的方式發展線下門店，數量將增加一倍至6,000家，銷售規模達2,000億（人民幣．下同）。

國美同時宣佈，以178.65億元向黃光裕全資持有的國美管理，租用北京國美商都、鵬潤大廈及湖南省的湘江玖號三項物業，租期由今年7月1日或2023年3月1日開始，至2040年底為止，以發行175.76億元新股及價值2.9億元美國投資物業支付，於完成後，黃光裕相關人士持股量由51.17%，增至65.52%。其中國美管理在換股後持股跨越30%全購界線，故需申請清洗豁免。

國美昨受黃光裕亮相的消息刺激，收市報1.67元，升10.6%。