●世茂（813）截至今年3月底止，首季合約銷售額約為675.2億元（人民幣，下同），按年增長82%。合約銷售面積為382.2萬平方米，升81%。平均銷售價格為每平方米17,665元。

●合生創展（754）首季合約銷售額約102.54億元（人民幣，下同），按年增長2倍。合約銷售面積為約29.7萬平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米33,054元，按年升169.3%。

●龍源電力（916）3月發電量5,838,017兆瓦時，按年增加9.1%。首季累計發電量為17,377,553兆瓦時，增長26.9%。當中，風電增 加23.5%，火電增加42.2%，其他可再生能源發電量增加149.7%。

●碧桂園（2007）大股東兼聯席主席楊惠妍增持公司股份。據聯交所股權披露顯示，她於上周三（31日）於場內以每股平均價9.9357元，買入1,000萬股碧桂園，涉資9935.7萬元。交易完成後，其持股比例由59.15%增至59.19%。

●和黃醫藥（美：HCM）通過定向增發方式，向霸菱亞洲的關聯基金發行1億美元（7.78億港元）新股，涉及1,639.3萬股，發行價相當於每股美國存托股份30.5美元，較昨日（7日）收市價28.5美元，溢價約7%。

和黃醫藥預計業務將會取得顯著增長，除了賽沃替尼有望獲批上市外，公司正在擴展由其自主發現的10種創新腫瘤藥物的全球開發，並計畫於今年內啟動8至10項註冊和註冊意向研究。

●中銀航空租賃（2588）首季度共執行45筆交易，包括交付17架飛機，出售6架自有飛機和1架代管飛機，承諾購買8架空客A320NEO飛機，簽署13項租賃承諾。自有飛機利用率達99.8%。

●廣汽（2238）3月汽車銷量17.4萬輛，按年增長57.6%，產量18.3萬輛，增長67%。累計3個月，汽車銷量49.7萬輛，增長62%，產量47.9萬輛，增長80.7%。

●旺旺（151）周四（8日）回購100萬公司股份，每股作價介乎5.86至5.88元，涉資586.9萬元。

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