近期工商舖交投反彈，不少投資者趁旺市沽貨。「磁帶大王」陳秉志最新售出大鴻輝（荃灣）中心兩層全層樓面，套現逾1.51億元。

據土地註冊處資料，大鴻輝（荃灣）中心兩層高層，面積同屬8,903方呎，新近分別以約7,567.5萬及7,559萬元易手，平均呎價約8,495元。原業主為民熹國際投資有限公司（Man Hei International Investment Limited）；按公司註冊處文件，董事包括資深投資者陳秉志或相關人士。

事實上，陳秉志早於2012年購入大鴻輝（荃灣）中心多層物業，並陸續沽貨，包括去年沽出該廈4層樓面，成交價介乎8,000萬至8,300萬元。換言之，陳秉志近一年沽出該廈物業套現逾4.75億元。

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