Naspers沽騰訊（700）以上限定價，照計個市好好挾，最終大市只係挾咗半日，由於大家太過習慣港股上落市玩法，於是抽高半日之後就想拿拿臨獲利，連「日升日跌」都冇得你玩。正正喺中午收市之前，麵神出嚟話港股跌唔落，問你怕未。

短線市底唔算強，但有一個好有趣嘅現象，建滔孖寶明明本身唔發首季業績，但就發首季盈喜，方法係「建滔集團預計截至2021年3月31日止3個月的純利將較2020年6月30日止6個月增長超過100%」，用今年首季高峯表現去同舊年上半年低基數比較，估計呢類盈喜陸續有來，有部份首季盈喜股受刺激股價可挾一轉，但亦要提防個別股份藉此挾高準備配股。

績優股自然喺上落市之中形成護城河，九毛九（9922）早前公佈全年業績，下半年經調整純利2.3億元人民幣，旗下太二酸菜魚下半年按年勁增長75%，年度化市盈率83倍好似貴到得人驚，實情係太二酸菜魚保持增長之餘，亦繼續享有較高經營槓桿，如果roll over去正常化嘅2021年業績，市盈率將大幅降低到正常嘅增長股水平。

仲有一單少人提及嘅公告，就係九毛九喺業績前公佈投資不低於5億元人民幣，喺3年內建設一個多功能全國供應鏈中心基地，呢類deal證明公司對於開舖同收入增長前景信心十足，驚死生意唔夠做咁，曲線為未來幾年增長寫包單。與此同時，該項目能夠為九毛九提供穩定貨源同控制成本，對於保持質素同提升毛利率有一定作用。

目前九毛九市值450億元，只係增長逐漸飽和嘅海底撈（6862）嘅六分之一，兩者仲有市值收窄空間。而喺上落市當中，九毛九雖然貴，但起碼有合理兼能見度高嘅預測PE喺眼前，上落市緩緩地大漲小回，回報反而有機會比一般新經濟股高，同時又坐得相對安心。

晉佳

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