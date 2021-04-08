近年聲討TVB（電視廣播，511）的聲音有增無減，民間自發把廣告商鉅細無遺地列出來，不遺餘力去杯葛有關廣告商，終於改變到廣告行業生態，更得到TVB大股東黎瑞剛予以肯定，「跪着」痛斥杯葛行動屬違法，希望政府採取措施阻止。

這位滿腦子中國邏輯的「中國梅鐸」黎瑞剛，語出驚人，非常霸道，不禁令人懷疑他對香港法律的理解，先不談他的建議合理與否，根本就連執行性也有問題。要是這條法例成真，該當列作刑事抑或民事？

刑事的話，最類近的可能是「恐嚇」，那豈非「禍連」每天狙擊《蘋果日報》廣告商的前特首梁振英，不是嗎？（雖然選擇性執法的可能性不低。）；而列作民事的話，到時該是TVB抑或廣告商去提告？若定位與誹謗罪類近，該品牌即是要向客戶開戰，以後還能在消費市場立足嗎？

黎瑞剛之所以氣憤，原因是TVB已經出現虧損，縱使去年下半年業績得以改善，但長遠走下去仍不是辦法，恐怕被ViuTV搶走越來越多廣告。一位4As廣告公司高層就私下透露，香港廣告現在「遍地姜濤」，除了因為他人氣旺盛，另一個主因是很多廣告商也不想跟TVB藝人沾上邊，而那些起用姜濤肖像的廣告，需要遵守一條不成文規定：不能在TVB做media buy（投放）。

但事實上，自從被認為是黎瑞剛黨羽的曾志偉，回巢擔任高層，TVB的黨派鬥爭已踏入尾聲，不但成功擊潰余詠珊夫婦，TVB今年廣告收入似乎漸見起色，至少第二季共9個綜藝節目聽聞也吸到廣告，甚至未放至廣告市場公開認購，已被一些廣告商率先「內部認購」，為曾志偉打響頭炮。

肅清異己，才能山頭主義不再，TVB新主席許濤，立場也跟大股東一致，上任後很快就宣佈婚訊，也是黎瑞剛舊日戰友，曾經齊齊擔任引力影視國際有限公司董事，據聞對TVB也上心，已派遣一位雷女士落場去做顧問，指點江山，明刀明槍要陰乾李寶安，削弱他的影響力。這個佈局，似乎就是想向外界釋出信號，TVB主席一職，不再是外界公認般的「泊車筍位」，不再是有奬抽（人工、花紅）又有女溝（緋聞女友多多），不能夠過度縱情聲色，不務正業，甚至因投資失利而免責。

看到公司背後，大家會否明白到，一位電視媒體大股東，為何竟要透過紙媒發聲，以公開方式去批評自己持股的公司？很大原因是從公司角度，TVB最壞的日子可能已經慢慢過去，不然黎瑞剛也不會跑出來做訪問「講人話」。

共產黨員黎瑞剛的專訪，花生指數當然高，但背後更似一場公關騷，真正的盤算，在變相呼籲年輕人「畀次機會」，也把責任推給「迷失十年」最大持份者陳國強，以及已年過65歲且位極人臣的李寶安。

故此討厭TVB的香港人，絕對不宜掉以輕心，必需得勢不饒人，繼續聲討與TVB所有的一切，畢竟這是一間荼毒幾代香港人的宣傳機器，學習像那位日前在屯門TVB新聞直播時亂入兼且呼喊「食屎啦無線」的師兄，在守法的情況下敢於辱罵一間出賣香港人的電視台，永遠「不滿意，不滿意，而且是非常不滿意」。

大灣區國舅爺

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