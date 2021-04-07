【本報訊】中國最大網上旅遊服務平台攜程Ctrip剛通過港交所上市聆訊、即火速於今起招股；據銷售文件指，公司擬發行3,163.56萬股股份，每股招股上限為333元；入場費16,817.78元；集資最多105.35億元。以該股昨晚ADR盤前報40.18美元計，上限價溢價約6%。

攜程國際配售及公開發售各佔約93%及7%，另設有15%超額配售權；保薦人為中金、高盛及摩根大通。多間證券行已預留孖展額予攜程，其中信誠預留150億元、富途暫預留10億元。

公司第一大股東百度（9888）擁有11.5%股權，承諾90日禁售期；騰訊（700）大股東Naspers亦持股約5.5%。

受累疫情 去年蝕33億

攜程旗下有4個在線旅遊平台包括攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。據招股書顯示，疫情下攜程去年總收入按年減49%至183億元（人民幣．下同）。期內大中華市場佔總收入約93%、國際市場則佔7%；受累疫情，去年錄淨虧損33億元。

獨立股評人聶振邦表示，由於攜程行業獨特，故有一定吸引力，加上參考近期美股反彈一成，反映投資者信心增加，若港股能重上29000水平，預計有助招股反應，超購約百倍。