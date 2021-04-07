【本報訊】疫情帶起在家工作（WFH）等新常態，多間企業持續調整架構，並縮減寫字樓租用樓面。不過，外資金融機構早前爆發甲廈棄租潮之際，有機構則趁低價逆市擴充，甲廈市場的租用佔有率或迎來一輪大洗牌。其中宏利最新宣佈承租觀塘國際貿易中心（ITT）4層、涉及14.5萬方呎樓面，料為本港逾一年半以來最大宗甲廈租務成交。

宏利指出，集團新近與ITT業主私募投資公司太盟投資集團簽定租約，落實租用該廈4層寫字樓樓面，總面積約14.5萬方呎，成為該廈旗艦租戶之一。

以實用面積計，是次成交為本港自2019年7月以來最大宗甲級寫字樓租賃，亦是自2018年4月以來東九龍最大宗租務成交。

代理團隊10年增逾倍

市場消息指，是次成交呎租約28元，以宏利租用面積計，相信集團每月租金高見406萬元。

宏利近年大幅擴展代理團隊，截至去年底，集團旗下代理數目共錄10,706名，數目過去10年增長逾一倍。

集團香港及澳門首席行政總監戴明鈞指，是次租賃將為公司加快拓展團隊計劃之一，並有助推動公司業務增長，冀集團代理人數每年可達至雙位數增幅。

商廈首季成交大反彈

翻查資料，宏利早於10年前已進駐東九龍商貿區，包括2009年租用觀塘道223號商廈，樓面面積達38萬方呎，並取得大廈命名權，該廈現易名為宏利金融中心。不過，市傳集團有意棄租該廈部份樓面，轉租最新落實進駐的ITT甲廈。

此外，集團2013年斥45億元購入宏利大樓，並於去年將辦公室擴展至海濱匯。連同最新租用國際貿易中心樓面，集團現時於東九龍區內已設有4個辦公室據點，料為該區商廈最大用戶之一。

儘管商廈租賃需求疲弱，惟買賣則出現「報復式反彈」。美聯工商舖最新數據指，首季工商物業市場錄得1,666宗註冊登記，連升四個季度，更按年急升逾1.7倍。

各物業類別中，以商廈成交量增幅最顯著，首季錄得341宗買賣註冊，較去年升約2.3倍；涉及金額約44.6億元，按年升2.9倍，價量升幅均冠絕各類別。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，由於去年初各類工商物業買賣基數低，令工商舖交投出現顯著增加。隨着疫情逐漸緩和，兩地有望恢復通關，近期市場屢錄逾億元大手買賣，市場氣氛持續升溫，該行不排除或調高全年工商舖交投達5,250宗、按年升約四成的預測。