【本報訊】樓市熾熱，將軍澳繼上月錄逾530宗成交後，本月首個星期已錄得近100宗成交，其中6宗呎價達2萬元以上，最貴為Savannah一個兩房特色戶，成交呎價逼近2.6萬元，創屋苑分層戶呎價新高，直逼啟德價。

瓏門兩房重上900萬

市場消息指，Savannah 2座地下B室單位，實用面積465方呎，兩房間隔，連542方呎平台，業主早於2019年5月以1,400萬元放盤，減價200萬元後，終以1,200萬元沽出，呎價25,806元，撇除洋房，創屋苑呎價新高。原業主2016年以893.2萬元一手買入，持貨五年賬面獲利306.8萬元。

市場消息指，屯門瓏門8座高層E室，實用面積474方呎，剛以900萬元易手，追平屋苑兩房單位歷史新高。資料顯示，瓏門對上最貴兩房成交，於2018年7月錄得，為8座中層A室，實用面積507方呎，當時造價900萬元，呎價17,751元。

二手重現搶盤情況。中原陳德孝稱，天水圍嘉湖山莊麗湖居1座低層C室，實用面積546方呎，三房間隔，業主底價550萬元，單位日前獲4組準買家同時出價爭奪，業主見多組準買家出價，隨即反價10萬元，其中一組買家追價至560萬元購入。新買家為外區客，資助首期予子女置業上車。

利嘉閣林麗芳稱，九龍灣德福花園600萬元內放盤買少見少，其中U座最低層5室，實用面積473方呎，業主開價608萬元，雖然屬最低層、縮則及只有一房，但放盤約一個月，減價至576萬元沽出，呎價12,178元，創屋苑樓價今年新低。沙田第一城47座一個凶宅樓下單位，實用面積284方呎，以505萬元沽出，比市價平近一成。

半新樓蝕讓持續。香港仔登峰．南岸中高層E室，實用面積451方呎，以816萬元賣出。原業主2017年以861.7萬元買入，賬面已蝕45.7萬元，連使費料蝕近90萬元。