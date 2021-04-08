有自稱是港交所（388）員工在網上討論區Reddit以告密者（Whistle-blower）形式，指港交所上市科主管陳翊庭（Bonnie Chan）與證監會委員會成員陳旭陞（Freeman Chan）有親密關係，在決策上有利益衝突之嫌。

根據監管機構資料，陳翊庭主理的上市科屬於港交所的核心部門，其除了會檢視首次公開招股（IPO）審查，亦包括上市發行人監管、上市科規則執行等。

至於陳旭陞並非證監會職員，但在多個外界人士委員會亦有職位，包括最新獲任命收購及合併委員會主席，另外他亦有職銜包括收購上訴委員會委員、證監會（香港交易所上市）委員及諮詢委員會。

而這些委員會除了部份是諮詢性質，亦牽涉與港交所職能重叠部份，例如本身一宗上市公司須予披露交易，已經牽涉港交所《上市規則》及證監會《公司收購、合併及股份回購守則》，有關部門需要介入，而收購及合併委員會則要處理從企業融資部轉介的個案。

而在監管架構上，雖然港交所根據《上市規則》有執法權力，但證監會亦有監管港交所職能，惟兩者為獨立運作。

該名Reddit爆料人士指出，陳翊庭與陳旭陞情侶關係在港交所非秘密，質疑作出決定時未必按常規。

港交所發言人表示，不評論市場傳聞。

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