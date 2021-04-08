騰訊（700）大股東「世紀減持」第二回以上限595元定價，反映接貨者眾，暫時穩住了軍心，以今年預測市盈率去睇，今次批股較2018年更低，大約只有33倍，可見Naspers真係好等錢使，低估值都照沽，雖然旗下Prosus已承諾未來三年唔再減持，但技術上Naspers仍可藉住沽Prosus來曲線減持騰訊套現。據去年底資料顯示，Naspers於Prosus的持股量達72.5%，理論上有不少的減持空間。

市況方面，恒指彈上28500之後開始吹無定向風，每日不同主題，但主軸仍偏向於價值股及周期股，前者例如中港地產股、物管股，後者則是資源、航運股。但值得留意，美匯近日回調至20天線(約92.39)附近已見支持，料仍是一浪高於一浪的走勢，這對新興市場(特別是港股)不利，而資源價格更易受美匯升跌影響，故持貨者宜輕倉短炒。

美匯與通脹息息相關，隔晚有美聯儲官員預期，未來數月美國通脹將會走高，但認為即使升至2.5%亦不算「出界」，強調在實現2%的平均通脹目標仍然路途遙遠，這應可有助紓緩收水的憂慮，幫手壓住美匯，令其升勢不會過急，但趨勢仍是向上。綜上分析，今季睇法大致有兩個：一、歐美比中港強，港股今季橫行機會遠高於破頂；二、傳統股跑贏新經濟股。如硬要落注買科技股，較可取會是半導體產業，供應短缺之下可逆流而上。

本人為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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