【土地問題 三之三】

本港住屋不時被指供不應求，樓價高踞不下；惟有業內人士踢爆，差餉物業估價署對私人住宅空置率的計算粗疏，令空置單位數目或嚴重被低估，加上現時欠缺北水托市，實際私樓為求過於供。本報日前抽查部份新盤空置率，發現丟空情況嚴重，有屋苑取得入伙紙五年仍未開售；亦有樓盤雖「開售」六年，仍是零成交。

據差估署統計，全港私人住宅空置率過去五年僅介乎3.7%至4.3%，即約4.2萬至5.1萬個單位。惟知情人士透露，現時統計乃由每年年底進行樓宇普查而成，落成三年內的樓宇會計算在內。然而，對落成三年或以上已評估過差餉的私人住宅單位，電腦只會按十八區作隨機抽樣，抽出相等於該區私人住宅單位總數的3%，並向大廈管理處、業主和佔用人蒐集資料，或以派員視察的方法進行調查，當中相關統計並不將新界村屋或丁屋列入調查範圍。

專家轟一手空置稅撤回

記者再翻查2011年人口普查及2016年中期人口統計作數據對比，當中「無人居住的屋宇單位」一項在兩次統計中，分別是7.8%及7.7%。按照2016年調查中期人口統計的單位總數，佔總單位數目約10.18%作計算，並按比例相乘作推測，實際上全港「無人居住的屋宇單位」粗略估計或多達22萬伙，比差估署數據多達四倍。

據本報抽樣調查部份新盤的銷售情況，亦發現空置嚴重。主打中高檔洋房的沙田九肚山豪宅區，自2016年來8個新盤先後開售，供應897伙，當中7個屋苑共631伙已屆現樓，惟僅沽246伙，空置率達六成。

中科監測主席潘焯鴻批評，本港私樓空置率一直被低估，惟林鄭仍撤一手空置稅辣招。發展商亦樂於「扣貨」，善價而沽，「發展明日大嶼、土地大辯論根本就係偽命題，只要林鄭徵收一手空置稅，樓價實跌。點解草案去到二讀都要撤回？因為觸及發展商利益囉。」

記者 潘曦報道