鋼鐵股炒風又起，鞍鋼（347）兩日累計大升13％，今年以來爆升43％。中國罕王（3788）屬鋼鐵股，績優息高，今年以來只升3％，趁低買入。

1）中國罕王生產高純鐵，用於球墨鑄鐵，是業內第一大供貨商。球墨鑄鐵含硫、磷、鈦、錳等雜質極低，抗垃力強度高，抗腐蝕能力亦強，下游客戶主要是國內風力發電機、汽車、船用發電機、核裝備等高端設備的製造商。

中國罕王去年12月完成一項收購後，高純鐵的年產能由66萬噸提高至93萬噸，進一步鞏固其在風電球墨鑄鐵原材料市場的龍頭地位。

2）2020年，中國罕王營收26.76億元人幣，增19％；純利3.79億元人幣，增28％，EPS 0.284元，增幅相同。末期息8港仙，連同中期共12港仙，大增50％。

預測PE 3.5倍

3）2021年，中國罕王繼續受惠於風電及汽車行業的發展，預測盈利再增12%，EPS 0.318元（0.378港元）。現價1.42港元，除息後理論價1.34元，PB低至3.5倍。過去4年，平均PE 7.1倍，現時折讓一半。

4）中國罕王今年預測PB 1.5倍。過去4年，平均PB 2.3倍，現時折讓35%。

5）2021年，每股派息0.14元，股息率近10厘。

＊中國罕王現價1.42元，趁低上車，目標價1.85元，潛在升幅30%，折合2021年PE仍僅4.5倍。

同場加映：長和（001）3月18日晚宣佈去年業績前，最後價62.9元，翌日最低60.35元，昨收63.5元，重越績前水平。

去年長和賺291.43億元，跌27%，往績PE 8.4倍。今年，來自出售歐洲電訊發射塔盈利較去年為多；石油業務去年見紅，今年恢復盈利；港口、零售業務大復蘇；基建業務穩定增長。幾乎各環業務皆勝從前，預測盈利有望回復前年390億元水平，PE回落至6.3倍，較6年前大改組以來平均8.7倍折讓近3成。今年預測PB 0.46倍，較大改組以來平均0.69倍折讓三分之一。

長和績後只曾回購一次，相信陸續有來。目標價重溫：77元。高盛睇87元，Morningstar睇80元。

何車

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略