老虎系對沖基金經理Bill Hwang旗下Archegos爆倉事件，市場關注會否再度上演。《彭博》美股收市後公佈，摩根大通拋售多達900萬股Academy Sports and Outdoors（美：ASO）股票，該交易被懷疑是否涉及高杠桿的家族辦公室爆倉。

美國金融網站《Zero Hedge》報道，Academy Sports and Outdoors是一間美國體育用品和戶外娛樂產品零售商，摩通所出售的900萬股，相當於ASO總自由流通股的25%，或在外流通股票總量的10%，拋售規模極大。

過去一個月，ASO股價已飆升25%，市場質疑背後是否涉及類似Archegos的槓桿手法，透過爆買衍生商品總收益交換（Total return swap），允許投資者在不持有證券的情況下，對賭股價的變動。去年10月，ASO經私募基金KKR進行IPO，估計KKR或持有大量ASO股票，而老虎環球基金（Tiger Global）也是ASO大股東之一。

ASO盤後續挫4%，報29.53美元。

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