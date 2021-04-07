喺Facebook上面掛着一個柴犬icon，自稱Shiba的90後貼出富途真倉，由去年3月的30萬港紙，炒到戶口有逾600萬元，這張成績表吸引數以百計的散戶每月課金1,000蚊睇直播炒股，甚至近萬元的課程都收過百人爆滿。全職day trader的他自小就已經「不務正業」開始炒iPhone、炒紀念鈔、炒股，直到27歲都未打過工，究竟全職炒股生活係點？秒秒鐘幾十萬蚊上落？定三更窮五更富？記者同Shiba約好拍足全日，全程直擊炒鬼的日常。

訪問當日的朝早搭正9點，Shiba已經坐定定於3呎長的電腦螢幕前迎接港股競價，一邊望着報價，一邊說︰「噚晚有單大陸電子煙管制政策，美股隻RLX（霧芯科技）冧咗，今日睇吓隻6969（思摩爾）。」Shiba隨即在早段思摩爾（6969）反彈之際，於42元入市，44.8元及44元分注沽出，短短一兩分鐘，賺到34,000元。

30萬炒到上600萬

隨後的整個上午，Shiba再沒有出過手，只是檢視自己剛才落注唔夠大，惟有等到下一個值博的機會出現。與想像中的day trader不同，Shiba極其「揀擇」地出手，「希望做winning rate高嘅trade」，寧願瞓晏覺、叫外賣、睇YouTube度過整個港股時段。

Shiba形容自己近年會等機會出現，而非主動搵位博，擺低經常贏完又輸返的期貨、牛熊證、期權，自上年3月開始「慢慢地」由30萬炒起，最多試過在GameStop一役單日贏過百萬元。他習慣將部份賺到的錢擺在銀行，避免自己沖昏頭腦，由他提供的倉位截圖所見，其戶口由上年30萬元左右，其間出出入入，銀行加上證券戶口資產有近600萬元。

技術心態思維 缺一不可

去到呢度，可能有人會問的是炒即日同賭一蚊上落有幾大分別？Shiba認為能夠搵到方法，以一個較高勝率去贏是最大分別。問到有無一兩招必勝方法，Shiba就帶記者回到他心中所想——技術、心態、思維缺一不可。他指︰「當你睇夠1萬張圖、2萬張圖去day trade，每日都有足夠sample size知道件事work唔work。」而能否成為贏家很在乎心態，包括注碼控制、贏谷輸縮 、嚴守止蝕等老生常談，才能走得遠。

記者在旁睇足全日，Shiba的電腦畫面上除了VWAP外，沒有任何技術指標，亦沒有甚麼高深的方程式或AI輔助，而是將重點放在5分鐘圖的形態，配合一套方法捕捉股價上落轉折的瞬間，一種momentum trade。

時間去到美股盤前4點開市，才是炒即日的主要戰場，畢竟市場深度及交易成本都遠優勝於港股。Shiba笑言雖然自己不務正業，「不過如果當炒股係一份工，其實係另一種辛苦，而且永遠唔知月尾贏定輸又係另一重壓力。」

教人炒股月賺幾十萬

當然炒股不是他收入的全部，加上直播及開班教學，月入隨時以數以十萬計。「瑞士山區肺」的嫌疑隨即而來，莫非真的會賺夠想畀其他人賺？Shiba坦言︰「教人炒股係一份無風險收入，但股票市場咁大，唔會我幫咗你就會令我賺少啲。」他又強調自己首先是一個炒家，或者換句說話有朝一日炒唔掂，觀眾自然會離去。

講講吓，密集鍵盤敲打聲加上幾下滑鼠滴答聲，又過了5分鐘，因錯判Tesla盤前走勢，Shiba將今朝所得倒輸出去。對於按幾個掣可以賺幾十萬元，同時亦會輸幾十萬元，Shiba直指股票對他而言沒有價值，「見到人返工會覺得自己做嘅嘢好唔真實，甚至見銀行戶口都只係數字。」直至幾時會炒到收手的一天？他指眼前目標是5,000萬元，但不會完全從此不沾手股票，只是全職做day trader有時限，搵夠錢就會去「尋找人生意義」。

炒家只得一條命

例牌問題是︰層樓租定買？答︰是租的。再問就是當中分散風險的考慮，Shiba指樓價貴，未必想將錢全部放在香港，講講吓諗到將筆錢抽新股又好，炒又好，都勝過買樓的回報，所以都不了了之。而自認「無乜投資經驗」的炒鬼反問記者一句而家興投資甚麼，無論Bitcoin定手錶都不覺吸引。

踏入晚上9點半，亦即「炒」了12個小時，才到美股開live直播教學環節，早已習慣一路講一路trade的Shiba，第一句就在咪前直認「盤前輸咗千幾蚊畀tesla，我而家要做嘅就係睇吓今日咩思維要諗……」一直到凌晨12點或1點，視乎市況而言。

而當日埋單計數，Shiba輸8,616美元亦不面容不改，熄機熄燈等聽日再嚟過，執行「限制自己一個可以輸的數字，day trade可以比過夜更低風險」。最後的假設性問題，如果輸晒所有錢點算？Shiba說：「輸就真係輸晒，屋企最多都可以畀碗飽飯食。」而整日的訪問中他經常掛在口邊的是這一句︰「炒家只得一條命，輸咗無人會畀錢你再嚟過。」

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