億元豪宅成交轉熱， 華懋集團旗下的九龍塘雲門，繼去年4月錄成交後，相隔一年，本月連環錄2宗買賣。項目2座複式A室以招標方式1.168億元沽出，一周連沽兩伙複式戶，涉資2.388億元。

按一手住宅銷售網顯示，雲門2座12至15樓A室複式，實用面積2,769方呎，另設有187方呎平台及919方呎天台，連1個車位以1.168億元沽出，呎價4.21萬元。項目上周五先錄1座複式戶以1.22億元沽出成交，今日再錄2座複式戶以1.168億元沽出，一周內沽出2伙複式戶。

屯門青山灣瑧譽一周沽兩屋 涉2.358億元

近期一手豪宅成交轉旺，除分層戶之外，保利置業旗下屯門青山灣瑧譽，去年底推售以來，上周五首錄成交。項目21號屋，洋房實用4,159方呎，連2個車位以1.179億沽出，呎價28,348元。項目昨日再沽出22號屋，成交價與21號一樣，同是1.179億元 ，洋房實用面積4,158方呎，屬5房5套房，呎價2.83萬元，兩幢洋房總額2.358億元。

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