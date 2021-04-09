上周香港和歐美都是長假期，因此本欄小休，兩周以來，美股持續反彈，主要是由於發生在三月初的科技股小型股災跌幅頗深。執筆之時，納指已經接近完全收復自二月下跌的失地，和歷史高位相差約2%，標普和道指則持續創新高。由年初計，因再膨脹交易受市場追捧的關係，道指跑贏納指，但三月中後納指反彈凌厲，和道指的距離收窄。雖說本欄很早就叫投資者擁抱再膨脹交易概念股，但從不敢輕看科技股的反彈力度，畢竟，過去數年炒科技股賺大錢的人許多，資金不會貿貿然離開這個熟識的市場，經過一輪大跌，又會吸引資金的追捧。

特別由於民主黨奪取了白宮和國會，拜登最近宣佈的2.5萬億美元基建刺激方案，有許多著墨在新能源方面。本欄雖然花許多筆墨在傳統石化企業，但政府出招威迫利誘市場發展新能源，石化企業在減少投資新石油開採之餘，必然會增加投資新能源的發展，討好政府也好，轉型也好，是大勢所趨，一些太陽能的供應商如Canadian Solar（CISQ），股價就由去年低位12美元抽升，今年初曾見67美元高位。

可能是美債息抽升之故，CISQ跟隨科技股回落，目前回調至45美元水平。大家必須留意，執筆之時，美十年債息仍然處於1.66厘的近期高位，加上聯儲局理事卡普蘭鷹派言論，說聯儲局若在疫情過後持續印鈔，會令投資者過份冒進，資產價格失控。聯儲局若持續其鷹派言論，令債息進一步攀升，始終會使股市特別是科技股受壓。因此，目前仍不是掃入CISQ一類新能源股的時候，應等待聯儲局被迫進行孳息曲線管理之時，才是入市良機。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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