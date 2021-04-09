「超人」李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）表示，近期投資初創企業，特別留意公司如何利用嶄新科技去發展傳統工業，以改變人類未來。

維港投資永續科技項目負責人鄭嘉泳接受樹仁大學「新傳網」訪問時指，利用科技「再工業化」一直是李嘉誠想實現的目標。他解釋科技公司可在本港落地生根企業化，整條科技生產鏈可令周邊各行各業受惠，相信有助紓緩本港的結構性失業問題，或能增加年輕人向上流動的機會。

報道引述鄭嘉泳分析，政府推動政策有兩大問題，包括未能從源頭解決問題和科技發展配套不完善。

他以回收塑膠的情況為例，反問「點解咁多年都做唔起」。他說「回收」只在塑膠生產後才處理，而非從生產之前就開始「走塑」，反映政策的焦點未夠精準。

他又認為政府的科技發展配套不及其他國家，無論補貼或資助都較新加坡、澳洲、以色列等地少，不少科技公司寧願選擇到內地發展。

至於本港過去一年包括反修例示威等的政治問題，經常接觸外國初創企業的鄭嘉泳承認，不少人都關心香港的情況。他認為，香港在外國企業的眼中，始終是連接內地龐大市場的橋樑，有其獨有的吸引力。創科公司最後會否落戶本地，其中一個關鍵仍繫於政府心態，例如是否願意創造空間聆聽各方意見，而非單靠提供「地皮」就能解決問題的單一思維。

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