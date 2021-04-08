【本報訊】美國勞工部公佈，截至4月3日止該星期，首次申請失業救濟人數達74.4萬人，按周增加1.6萬人，高於市場預期的68萬人，前值修訂為72.8萬人。而截至3月27日止該星期，美國續領失業救濟人數373.4萬人。

數據反映美國失業問題或趨嚴重，聯儲局公布議息會議紀錄，堅持寬鬆貨幣政策立場以促進經濟復蘇，暗示收水無期，美股三大指數開市後個別發展，截至昨晚10時許，標指報4089點，升0.23%；道指報33388點，跌0.17%；納指升0.89%，報13811點。

GameStop（GME）管理層有新動向，於1月初晉身董事局的Ryan Cohen成為主席，消息刺激股價一度升至182美元水平高位，及後升幅放緩，報181美元，升1.7%。Ryan Cohen為大型上市寵物電商Chewy聯合創辦人，有散戶看好Cohen在網絡銷售經驗，可帶領GME轉型成功。

摩通狂沽ASO惹揣測

另外，彭博報道，摩根大通拋售多達900萬股Academy Sports and Outdoors（ASO）股票，該交易被懷疑是否涉及高槓桿的家族辦公室爆倉，市場關注老虎系對沖基金經理Bill Hwang旗下Archegos爆倉事件是否再度上演。

美國金融網站《ZeroHedge》報道，ASO為美國體育用品和戶外娛樂產品零售商，摩通所出售900萬股相當於ASO總自由流通股25%，或在外流通股票總量的10%，拋售規模極大。