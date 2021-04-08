【本報訊】騰訊（700）如今雖要面對反壟斷、金融科技監管等挑戰，但其遊戲業務越做越出色，成為其王國的一隻「金蛋」。騰訊旗下遊戲工作室、遊戲《王者榮耀》等的開發商天美工作室群（Timi Studios）去年收入達100億美元（約780億港元），成為全球最大的遊戲開發商。

PUBG發行公司擬韓上市

騰訊在遊戲業務的吸金能力仍值得憧憬。其有份投資、發行《絕地求生》（PUBG）韓國遊戲控股公司Krafton Inc已申請初步批准首次公開發行，有望成為今年韓國規模最大的IPO之一，該公司估值料約20萬億韓元（約1,398億港元）。騰訊通過一家投資公司持有Krafton之15.5%股份。

大和發表報告稱，雖然騰訊股價短期難免受壓，但認為是低吸良機，尤其公司一旦推出備受玩家期待的遊戲，估計遊戲收入會好過市場原先預期。該行維持對騰訊「買入」評級，12個月目標價為870元。

豐盛金融資產管理董事黃國英亦指，騰訊社交應用微信（WeChat）是內地最受歡迎的App，另有遊戲業務為其提供現金流，「騰訊下跌空間少過美團（3690）嘅原因係，美團欠缺強勁的visible earning（可預視盈利）去頂住，故後者股價更為波動」。