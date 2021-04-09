國家發改委支持海南自由貿易港，公佈放寬市場准入特別措施，包括開放金融領域，支持證券、保險及基金等行業在海南發展，設立海南醫療健康產業發展混改基金。

中國人民銀行、銀保監會、證監會、外滙局今亦表示，支持在海南自貿港就業的外國人買賣證券等各類投資，亦允許符合條件的購買自住物業，並給予兌換便利。當局亦鼓勵境外金融機構落戶海南，支持設立中外合資銀行，讓國內銀行引進符合條件的境外戰略投資者，改善股權結構，提高自貿區銀行業對外的開放程度，

發改委日前公佈的准入特別措施合共22條，涵蓋醫療、金融、文化及教育等領域。

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