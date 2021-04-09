《南華早報》將重整公司架構，據員工內部信顯示，《南華早報》行政總裁劉可瑞（Gary Liu）稱，今年旗下部門將進行改組，其中料有4%員工受影響或被裁，有關決定不涉及編採部門。

據電郵指，集團每年皆會檢視公司架構，下周一起將開展架構重組，其中產品部及科技部將合併為同一部門，企業訂閱及商業伙伴部將合併，亦有部分人手及工作調動，預料當中將造成人手重疊，將盡力為受影響的員工安排新職位，惟料有4%員工會受到影響，而採編部門則不在重組範圍裡。

《南華早報》據報去年曾要求月薪超過2萬元的員工要放無薪假，管理層減薪及有個別部門曾裁員。

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