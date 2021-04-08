也許疫情下時間過得特別慢，回想2013年聯儲局的「收水」（tapering）經驗，竟有恍如隔世的感覺。話說當年美國經濟已大致從金融危機回復過來，伯南克等聯儲局官員開始含蓄地表達縮細量寬規模的建議，雖然真正「收水」要到年底才出現，但片言隻語已足夠觸動市場神經，國債息率應聲向上，同時亦有證據指亞洲、南美等地區的資金明顯出走，導致其股市下調，滙率貶值。

現時美國經濟重回正軌，市場難免揣測今次「收水」將於何時出現。不少本地傳媒，都將現時聯儲局的取態形容為「宣佈2023年前不會加息」，此說法其實非常誤導，皆因聯儲局不會加息的前瞻，大前提之一是通脹表現理想，大致維持在2%的目標附近。無論民意調查、抗通脹債券、期權價格等不同指標，還是聯儲局的內部分析，皆表示長遠通脹預期並無明顯改變，通脹大升機會微乎其微。

不怕通脹失控，最怕通脹出現尷尬情況，只比預期高一點，比上不足，比下有餘，例如在2.5%至3%之間。尷尬之處，在於聯儲局到時難免要面對現實，不能再含糊其詞，要講清楚「收水」的條件，解釋通脹何謂太高、太高可以維持多久。聯儲局越尷尬，市場越多幻想，「收水」會比當年更緊張刺激。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

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