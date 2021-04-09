由信置（083）發展的觀塘凱滙，趁項目基座商場近日開幕，加推單位應市。

一手住宅銷售網顯示，該17伙大單位包括12伙三房戶，以及5伙連平台特色戶。實用面積介乎500至962方呎，定價1,426萬至2,719.5萬元，呎價26,505元至29,326元。建築期付款最高折扣樓價15%，折實價1,212.1萬至2,311.6萬元，呎價22,529元至24,927元，折實平均呎價23,368元。是批單位落實於本月13日（下周二）公開發售。

另外，項目今日售出5座6樓H室，實用面積722方呎，成交價1,650.29萬元，呎價22,857元。項目累售1,712伙，總套現逾214億元。

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