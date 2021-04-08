【本報訊】經濟受疫情困擾下，甲廈租售價格持續受壓，不少投資者以低價轉手。最新市傳內房佳兆業（1638）以8.7億元接貨，買入本港指標甲廈中環中心全層物業，原業主料僅微賺約7%離場。

市場消息指，中環中心38樓全層，面積約25,412方呎，原業主最初開價9.78億元求售，新近減1.08億元或約11%，至8.7億元易手，呎價約34,236元。

翻查資料，佳兆業早於2018年8月已斥10.7億元，向另一投資者盧文端購入30樓全層，面積約24,980方呎，呎價為42,834元；換言之，相隔逾兩年，集團以低逾兩成呎價再度入市。

戴德梁行：商廈租金跌18%

戴德梁行發表市場報告指，今年首季香港寫字樓負吸納量達到90萬方呎，屬有紀錄以來最差的季度，而待租率更升至14%。商廈平均租金按季再跌2%，按年更跌17.6%，而中區租金更跌穿每方呎100元，至98.3元。

報告提到，受惠農曆新年旺季及放寬限聚令刺激，本地零售市場略為回暖，有業主採取短租形式緩解核心地區的空置率，令其中旺角區空置率回落至18.2%，按季回落5.4個百分點。而中環區空置率亦按季跌4.2個百分點，回落至14.1%。

各區街舖平均淨租金中，尖沙嘴有較明顯跌幅，首季呎租按季跌約4.1%至906元，其次為銅鑼灣，呎租約為840元。戴德梁行預計通關將成為消費市道復蘇的重要關鍵。