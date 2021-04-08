上市公司需要於年結後三個月內公佈業績，如果延遲就要停牌，結果上星期就有六十幾間以12月作年結的公司因不能在死線前刊發業績而停牌。不少公司以疫情致核數延誤作擋箭牌，核數師一聽就知只是藉口。其他公司都受疫情打擊，為何只有你哋要延遲？

真正延誤理由只有兩個：公司於肺炎下表現差，在重大會計問題如資產減值、持續經營方面未能與核數師達成共識；又或是以往公司的會計政策一直存在灰色地帶，但核數師在現時財滙局監管趨緊下要「揸正嚟做」，結果傾唔掂數要延遲公佈業績。無論是何者，都代表公司盤數有問題，所以大家投資這類公司要十分小心。

不過凡事兩面睇，延遲刊登業績代表核數師有盡力把關，至少算是向大家拉起警報，減少中伏機會，作為同行亦覺得他們十分盡責，畢竟要令客戶延期是一個艱難決定。但另一方面，我又有點擔心，這種盡責可以維持幾耐？單以公司查冊為例，核數師很快就連這基本工序都做不到，連公司背景、關聯人士都不清不楚，絕對會為核數帶來風險。而且我們還未知情況會收緊到何地步，未來可能左一句個人私隱、右一句國家機密就甚麼都查不了，那監管再緊、核數師再盡力把關又有何用？

神仙丁

《審計搵丁》負責人

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