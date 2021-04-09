疫情令大部份人留家時間增加，令不少國家都掀起養寵物潮，美國寵物電商平台Chewy（CHWY）是受惠者之一，不單只業績扭虧，更成功廣納客戶，在疫境當中人財兩得。

看準寵物人性化趨勢

Chewy成立於2011年，在美國寵物行頭歷史不算長，但就看準了寵物人性化（Pet humanization）的大趨勢，一般家庭以至千禧一族已視寵物為家中成員，捨得在飲食及保健方面花費。

而事實上，即使面對金融海嘯的衝擊，美國寵物市場規模長年以來一直有增無減。根據APPA（American Pet Products Association）的統計，擁有一隻寵物以上的美國家庭，比例由1988年的56%，增加至去年的67%；花費在寵物身上的開支亦隨之遞升，2020年已達1030億美元，比起十年前增加一倍有多，覆蓋食品、消耗品、醫藥護理，美容、訓練、託管服務，以至保險等。APPA預測，今年開支規模會擴大至1096億美元。

靠Autoship鎖定收入

至於Chewy的成功原因，其中之一是持續投資興建自動化物流中心，確保庫存充足，並同時提升配送效率。

另一優勢是自動訂貨服務Autoship，藉為客戶提供購買寵物食品及消耗品的折扣優惠，鎖定客戶及未來收入，公司目前有約六成八收入是來自Autoship。

上季首錄純利 全年EBITDA轉賺

Chewy截至今年1月底止第四季度淨銷售按年大升51%，達20.43億美元。毛利率擴闊3個百分點，至27.1%。公司首次錄得季度純利2104萬美元，對上年度同期蝕6094萬美元；純利率達1%，擴闊5.5個百分點。經調整經營現金溢利6075萬美元，對上年度同期經調整經營現金虧損584萬美元。

綜合全年度淨銷售上升47%，至71.46億美元。毛利率25.5%，提升1.9個百分點。全年度虧損收窄至9248萬美元，當中包括股權將獎勵開支1.29億美元。如撇除非經營因素，經調整經營現金溢利8515萬美元，是成立以來首次錄得全年正值，對上年經調整經營現金虧損為8102萬美元。

領養數目彈升 剛需延續

美國的寵物市場雖然龐大，惟發展已相當成熟，增長空間其實不算多。疫情爆發前，美國養寵物的家庭數目的五年複合年均增長率只有0.6%。

不過，一場疫情，封城措施兼留家抗疫，刺激領養寵物個案急增，去年養寵物的家庭數目按年大升5.7%。強勁需求有望延續，以電商模式營運的Chewy應可繼續保持可觀增長。

梁耀康

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