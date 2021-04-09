電視廣播（511，TVB）出現高層人事大地震，行政總裁李寶安離任在即。其近年有不少舉措均惹人反感，更讓港人覺得TVB只靠攏中國，漠視反映香港社會真實一面，有學者形容該電視台定位與港人越走越遠。

前年社會運動期間，TVB新聞部遭批報道偏頗，有員工在公司製作「連儂牆」，亦有員工在無綫電視大樓天台掛上四幅直幡，包括兩幅寫有「泯滅良心」、「壓制聲音」的直幡，其後李寶安向員工發內部電郵，表明絕不容許員工直接或間接干預新聞部工作，必會嚴肅追究有關行為。

去年TVB股東會，李寶安亦曾批評社會運動中有人威嚇廣告商不要在TVB投放廣告，強調TVB不會接受威迫威嚇，會與警方合作，又稱杯葛行為對公司影響有限。李寶安亦有加入全國政協副主席董建華和梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，出任共同發起人。

浸會大學新聞系高級講師呂秉權指，北京很看重傳媒產業，而TVB在香港傳媒界地位舉足輕重，黎瑞剛自入主TVB以來，「山頭主義」等固有問題未有改善，公司表現每況愈下，反映管治問題。除管治問題外，TVB亦有定位問題，和香港人愈走愈遠，事件可簡單解讀為黎瑞剛不滿管理層表現。

TVB前業務總經理陳志雲接受本報查詢時表示，「退休同辭退係兩件事，被勸退又係另一件事」，如果李寶安選擇退休並非沒有可能，確實消息需要留待TVB證實。至於日後需要如何轉型，陳志雲認為需要「留給TVB領導人自己研究一下」。另外，他又認為黎瑞剛不滿TVB表現一點表達得很清晰，相信早前已對內部表達。

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