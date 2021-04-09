路透引述消息人士報道，內地網約車平台滴滴出行已委任高盛，及摩根士丹利牽頭安排上市，並計劃今個月內於紐約秘密遞交上市申請。

報道指，滴滴尋求在7月前上市，目標估值最少1,000億美元，有望繼阿里巴巴（美：BABA）之後，成為美國最大型中概股IPO。其投資者包括軟銀（SoftBank）、阿里巴巴 （9988） 和騰訊 （700）。

報道指，因中美緊張關係升溫，美國監管機構逐漸收緊對中槪股的審計要求，令滴滴去年曾經考慮赴港上市。然而，憂慮到香港IPO或引致更多關於業務的監管審查，包括使用沒有牌照的車輛及兼職司機等問題，令滴滴放棄香港IPO計劃。

另外，滴滴亦考慮到同行Uber（美：UBER）、Lyft（美：LYFT）亦在美國掛牌，資本池相對更深。

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