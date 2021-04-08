現在的香港，正在大換血，普通市民，也感覺「一國兩制」虛化了。鄧小平被DQ後，「大灣區．香港」會如何運作下去？資產及人身安全沒有保障，市民被蒙在鼓裏，是否應該抉擇去留與否，才再想投資？

一些人拿BNO護照移英，MPF帶不走，還是及早和你那幾間MPF提供者交涉。其實沒有官方結論，政治凌駕一切，香港人視野狹窄，現在中共和世界的國際衝突，短時間內解決不了。

舊香港人正在「逃亡」，第二季可發生的事情，是更多的「大抓捕」，年輕人難見到希望。香港的問題，必須了解潛在的政治風險才再作投資，永遠都有機會，要知道非常時期，Cash Is King。

修改《基本法》附件一、附件二，「完善」行政長官及立法會產生辦法？我的共產黨「半生熟」之交，更加急速撤資。中共1949年建政後，很多資本家從上海逃難來香港，有位有實力的「半生熟」友人，政見不同，最終也崇尚自由。《國安法》實施後不久，友人決定不再回港，他半世人做中港兩地生意，若果好運，活多8,000日，人已九十了，偽效忠也不必。人生的尾場，做個自由人。

舊香港財主佬被邊緣化

另一位在銀行做RM的後生朋友，最少還有30年打工生涯，我沒有給他太多去或留的建議，只是憑過去30多年的經驗，給這小意見：必須沉着穩守優質股投資法：「Key to stock market success is time, not timing」無論他去或留，如繼續在圈內，為客戶着想，是最大前提。

如果真的決定離開，我同意和比我更「投資冷血」的「半生熟」建制之交，做以下的決定：5%資產留在香港。這位古來稀朋友，忙於把離岸戶口資金，變回不動產，也是政治考慮，多於一切。既然建制也是這樣想，普通人的危機感又怎可小，況且香港大環境，早已吹文革風。

2047年大限 ，9個月前，提早到來。山頂或南區豪宅，是否值4萬蚊1尺？2047年前土改不斷出現，如果沒有補地價，樓房價值如何衡量？甚麼情況歸於「阿公」？香港會否在股票上，有資本增值稅、股息收入；甚至美股買賣，也會改變？香港公共決策完全被動，太多政策，一夜改變，舊香港地產財主佬也正面臨被邊緣化。下星期會有Trade like a hedge fund的工作坊，不是單純技巧，是多方面拆解。小心美股深度調整，香港加油！

錢志健

資深對沖基金經理

mdehedgecenter@gmail.com