現在的香港,正在大換血,普通市民,也感覺「一國兩制」虛化了。鄧小平被DQ後,「大灣區.香港」會如何運作下去?資產及人身安全沒有保障,市民被蒙在鼓裏,是否應該抉擇去留與否,才再想投資?

一些人拿BNO護照移英,MPF帶不走,還是及早和你那幾間MPF提供者交涉。其實沒有官方結論,政治凌駕一切,香港人視野狹窄,現在中共和世界的國際衝突,短時間內解決不了。

舊香港人正在「逃亡」,第二季可發生的事情,是更多的「大抓捕」,年輕人難見到希望。香港的問題,必須了解潛在的政治風險才再作投資,永遠都有機會,要知道非常時期,Cash Is King。

修改《基本法》附件一、附件二,「完善」行政長官及立法會產生辦法?我的共產黨「半生熟」之交,更加急速撤資。中共1949年建政後,很多資本家從上海逃難來香港,有位有實力的「半生熟」友人,政見不同,最終也崇尚自由。《國安法》實施後不久,友人決定不再回港,他半世人做中港兩地生意,若果好運,活多8,000日,人已九十了,偽效忠也不必。人生的尾場,做個自由人。

舊香港財主佬被邊緣化

另一位在銀行做RM的後生朋友,最少還有30年打工生涯,我沒有給他太多去或留的建議,只是憑過去30多年的經驗,給這小意見:必須沉着穩守優質股投資法:「Key to stock market success is time, not timing」無論他去或留,如繼續在圈內,為客戶着想,是最大前提。

如果真的決定離開,我同意和比我更「投資冷血」的「半生熟」建制之交,做以下的決定:5%資產留在香港。這位古來稀朋友,忙於把離岸戶口資金,變回不動產,也是政治考慮,多於一切。既然建制也是這樣想,普通人的危機感又怎可小,況且香港大環境,早已吹文革風。

2047年大限 ,9個月前,提早到來。山頂或南區豪宅,是否值4萬蚊1尺?2047年前土改不斷出現,如果沒有補地價,樓房價值如何衡量?甚麼情況歸於「阿公」?香港會否在股票上,有資本增值稅、股息收入;甚至美股買賣,也會改變?香港公共決策完全被動,太多政策,一夜改變,舊香港地產財主佬也正面臨被邊緣化。下星期會有Trade like a hedge fund的工作坊,不是單純技巧,是多方面拆解。小心美股深度調整,香港加油!

錢志健

資深對沖基金經理

mdehedgecenter@gmail.com