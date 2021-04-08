【本報訊】多個甲廈全新項目陸續推售，吸引沉寂多時的投資者入市。其中懲教署「遮仔會」相隔一年再出動，最新豪擲逾1.17億元購入新世界（017）旗下長沙灣荔枝角道888號甲廈單位。

據土地註冊處資料，荔枝角道888號7樓A5至A9室，面積約10,062方呎，新近以1.178億元易手，呎價約11,709元；登記買家為懲教署儲蓄互助社。事實上，不同政府部門旗下俗稱「遮仔會」的儲蓄互助社多年來不乏購買物業收租，其中上述懲教署遮仔會去年4月亦以9,528萬元，購入灣仔胡忠大廈4個中層寫字樓單位；連同最新購入荔枝角道888號，該機構近一年已斥逾2.13億元入市。

陳秉志沽商廈套逾1.5億

另一方面，大鴻輝（荃灣）中心兩層高層，面積同屬8,903方呎，新近分別以約7,567.5萬及7,559萬元易手，平均呎價約8,495元。原業主為民熹國際投資有限公司（Man Hei International Investment Limited）；按公司註冊處文件，董事包括資深投資者、有「磁帶大王」之稱的陳秉志或相關人士。

事實上，陳秉志早於2012年購入大鴻輝（荃灣）中心多層物業，並陸續沽貨，包括去年沽出該廈4層樓面，成交價介乎8,000萬至8,300萬元；換言之，陳氏近一年沽出該廈物業套現逾4.75億元。