由九倉（004）發展的山頂道豪宅項目77/79 Peak Road，短短一個月連沽5幢洋房，買家身份陸續曝光。其中成交價最貴的77E洋房，買家料為內地客。

據土地註冊處資料，77/79 PEAK ROAD 77E號洋房，上月以6.7743億元易手，登記買家為謝健艷（XIE JIANYAN），由於該買家的英文名字為國語拼音，料為內地人士。不過，買家只支付2,879萬元印花稅，相當於樓價4.25%，意味謝已取得香港身份證，屬首置人士。洋房實用面積7,527方呎，成交呎價9萬元，為屋苑目前成交價最高洋房。

77/79 Peak Road提供8幢洋房，累售5伙，套現近30億元。屋苑至今已有4名買家曝光，包括以5.98億元售出的77A號洋房，買家為李海翔（LI HAIXIANG），與騰訊集團前高級執行副總裁同名﹔也有神秘富豪透過海外註冊公司，斥逾5.5億元買入77D號洋房，是次交易以公司名義入市，須支付高達樓價30%辣稅，涉資逾1.65億元。

屋苑目前唯一港人買家為余倩華（YU MICHELLE SARAH），斥5.58億元買入77F號洋房，按實用面積6,061方呎計，呎價92,088元，創項目新高。該余姓買家的中英文名字，與中環萬邦行一名女牙醫同名，料為同一人。根據媒體報導，余倩華曾與基督教香港信義會社會服務部合作，為戒毒人士提供牙診服務。

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