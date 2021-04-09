英國經濟在武漢肺炎疫情肆虐下重創，去年國民生產總值大跌約近一成，失業率達5.1%，惟樓市受利免印花稅假期，整體增長仍創6年來新高。但經濟前景不明朗加上4月將開徵海外買家稅，令當地不少新樓盤近日開始出現乏人問津情況，業界擔心樓市會因而「硬著陸」。

有銀行及按揭公司窺準英國政府開放BNO簽證，免卻新移英港人提供半年英國住址證明及本地信貸報告（Credit Report），以便申請按揭買屋自住。業界相信有助抵英港人置業並刺激英國經濟在疫情過後加快復蘇。

英國移民顧問公司董事彭應權，指疫情下很多人失業，踏入新年後不少新樓盤銷售情況甚不理想，有本地銀行及按揭公司開始放寬BNO港人申請本地按揭要求，不「硬性」規定出示本地住址證明及信貸報告去申請自住按揭，並已有成功案例，其中兩個新盤位於Essex及Chesterwell。

記者致電Halifax 職員：可提供過去三年港住址證明

記者以BNO簽證持有人身份致電上述兩個屬於不同發展商的新樓盤銷售部查詢，職員不約而同地着記者聯絡一間負責的按揭中介公司。按揭中介公司職員稱有合作借貸公司及銀行如Halifax等，未必需要持BNO簽證買家出示6個月的住址證明及信貸記錄，便可獲批自住按揭。

一般來說，新移民因沒法提供半年以上本地住址證明及半年以上在英國本土的信貸記錄，想買樓幾乎無法獲批息口較低的自住按揭。但業內人士指這些都沒有明文規定，可說是一般大行的行規，事實上多年來不少新移民都會選用「真主銀行」——即由中東資金營運的銀行，貪其審批上相對寬鬆，不一定要求申請人提供上述文件，故不排除業界預見香港人持BNO簽證湧入而有新對策。

記者以剛抵英的BNO簽證持有人身份，致電英國兩間銀行Halifax及滙豐查詢購買自住單位按揭。Halifax按揭部職員表示BNO申請人剛抵英國，明顯無長期逗留英國及本地信貸報告，如要申請按揭，可向銀行提供之前3年的香港住址證明、就業及銀行紀錄。她又補充說申請人需提供一個本地銀行戶口及本地就業證明，以確保還款能力。

記者以同一身份致電英國滙豐銀行查詢按揭，職員表示銀行暫時未有就BNO簽證在申請按揭上有任何修改。BNO簽證持有人可以申請非英國居民按揭（Foreign National Mortgage）， 首要條件是必須在英國居住及工作12個月或以上方合資格申請，另外亦要開設一個英國本地銀行戶口，購買物業時需先付25%首期，其餘75%金額按揭，意味在首期方面與出租投資（Buy-to-let）按揭要求相同。

記者再以傳媒身份向兩間銀行查詢有否針對BNO簽證買家的新安排，惟截稿時仍未有回應。

業界：最初不熟BNO簽證 曾錯誤地拒絕申請

英國按揭顧問公司Online Mortgage Advisor公司的常務董事Pete Mugleston，接受記者書面查問時回覆稱，有按揭公司的確已放寬BNO簽證持有人按揭要求，免去他們長期住址證明及信貸報告，便可按其經濟能力審批本地自住按揭。為確保申請人的還款能力，一般申請人必須提供他們在英國至少半年來的糧單，有按揭公司亦放寬為在英國受聘證明即可。

承認有同業最初不熟悉政府推出的BNO簽證定居計劃，故一見本地自住按揭申請人是持BNO護照即認為其沒合法居留權，即「錯誤地拒絕申請」（wrongly get turned down），上個月他們明確清楚政府BNO政策後，特意召開會議知會業界，並作好準備迎接對這股按揭「新力軍」來臨。

銀行有可能酌情處理

星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，港人到英國申請自住接揭，一般要求都是3個月糧單、銀行月結單和稅單，「一般來講係睇3個月，但可能有酌情處理，啱啱relocate去嗰邊，你最少都要俾佢睇到僱員合約，最好係已經出咗一期糧，申請按揭，起碼俾佢睇到真係有糧單同銀行過數紀錄。如果你係普通7成半按揭，其實係香港嘅入息都可以。」

另外，每月入息與還款比率不能超過上限，但上限就間間銀行不同，介乎35%至50%，而且，英國按揭和香港按揭不同，每月的經常性支出比如租金、子女學費、服裝費，都可能會被計入每月入息與還款比率之中。他又提醒，雖然「真主銀行」比英國更為手鬆，但要留意息率一般會較高。

港人何小姐和丈夫，以及一對年幼子女，一家四口去年11月中以LOTR（Leave Outside the Rules）簽證入境英國布理斯托（Bristol）居住，因未能購買居所只能暫租Airbnb以供子女找學校，「帶咗近百幾萬（港幣）嚟英國，一砲過買樓應該唔夠錢，仲要預埋搵唔到工，唔夠成家人使費。」

她之前從來無想過在英國申請按揭，因為「手續繁複都算，仲要你住英至少半年，兼又多嘢要Check」，她認為如有英國銀行可以為新移英港人放寛按揭是一個喜訊。

英國樓市自政府去年中豁免50萬鎊以下物業買賣印花稅後，逆市大升，按土地註冊署資料去年英國整體樓價升幅達8.5%，但業界對免稅期完結後樓市不感樂觀。房產報價公司reallymoving上月估計4月英國樓市將按月大跌4.1%，政府則在上周公佈的財政預算案中將本於3月底完結的免稅期延至6月底。但業界估計假期過後整體樓市仍無可避免下調，因本地買家購買力已見底，假期延長主要有利未能趕在3月底完成的交易。

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