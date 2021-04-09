根本我最初學習投資股市時，就學壞師，學了很多實際上不太有用甚至錯誤的理論，以致頭幾年我投資股票的表現，一直都只要浮浮沉沉。而其中一樣我學得最錯的理論，就是市盈率。

坊間很多人都會告訴你市盈率有幾重要，可以用來找出適合的股票來賺錢，但事實上，它真的這麼有用嗎？如果你有去細想平時你聽到有關運用市盈率揀股的解說，或者你都會覺得，整件事本身就是相當矛盾。

一方面，市盈率會說成是股票或股市平貴的指標，市盈率高就代表估值貴，不抵買，市盈率低就代表估值平，抵買。然而，通常說到這𥚃，一些專家跟尾就會說，市盈率高的股票又不是一定不可以買，市盈率低的股票又不是一定值得去買，因為我們也要考慮公司的前景。那為甚麼一開始我們就不直接去考慮公司的前景呢？

之前看過一個訪問，主持人問李嘉誠先生，一盤生意他最看重的是甚麼？他的答案不是盈利，而是現金流。另外，Amazon創辦人Jeff Bezos以前在給股東的信中，也說過類似的說話。他說，他看一盤生意，也不會先考慮它的盈利或市盈率，而是會先看它的現金流。

大家要明白，很多時候，理論和實際往往都是會有落差。理論上，有盈利當然是最好，但你會否看過有公司即使長年獲得盈利，但久不久就要裁員，而且規模越做越縮的例子？我想說，這樣的公司，根本比比皆是。

Mark Minervini更在他的著作中直言，看市盈率揀股根本沒用。

而事實上，市場有很多未能造出盈利的公司，但在營運上只要能造出強勁的現金流增長，股價還是可以大升特升。世界上很多最頂尖的企業家、投資者，都不會以市盈率作最重要的選股準則。如果大家之前用市盈率揀股，但發覺也有揀錯股和錯過不少獲利機會，也許現在就是時候去想想以後還應否以此作選股準則。

莫家強

期權及美股課程導師，擅於以電腦程式篩選股票，並配合期權策略進行部署。

https://www.facebook.com/alexmokinvest

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