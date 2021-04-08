【財經專訪】在fb上掛着一個柴犬icon、自稱Shiba的90後貼出富途真倉，戶口由去年3月的30萬港紙，炒到有逾600萬元，這張成績表吸引數以百計的散戶每月課金1,000元睇直播炒股，甚至近萬元的課程都收過百人爆滿。作為全職day trader的他，自小已「不務正業」炒iPhone、炒紀念鈔、炒股，直到27歲都未打過工。

訪問當日朝早9點，Shiba已坐定定於3呎長的電腦螢幕前迎接港股競價，一邊望着報價，一邊說︰「噚晚有單大陸電子煙管制政策，美股隻RLX（霧芯科技）冧咗，今日睇吓隻6969（思摩爾）。」Shiba隨即在開市早段思摩爾反彈之際，於42元入市，44.8元及44元分注沽出，短短一、兩分鐘已賺到34,000元。隨後的整個上午，Shiba再沒有出手，只是檢視自己剛才落注不夠大。

Shiba極其「揀擇」，「希望做winning rate高嘅trade」，寧願瞓晏覺、叫外賣、睇YouTube度過整個港股時段。而他自上年3月開始由30萬元炒起，最多試過在GameStop一役單日贏過百萬元，但他習慣將部份賺到的錢擺在銀行，避免自己沖昏頭腦。

睇圖以外 關鍵在心態

問到有無一兩招必勝方法，Shiba就指︰「當你睇夠1萬張圖、2萬張圖去day trade，每日都有足夠sample size知道件事work唔work。」而能否成為贏家在乎心態，包括注碼控制、贏谷輸縮 、嚴守止蝕等老生常談，才能走得遠。

Shiba的電腦畫面上除了VWAP外，沒有任何技術指標，而是將重點放在5分鐘圖的形態，配合一套方法捕捉股價上落轉折的瞬間，是一種momentum trade。

至於幾時會收手？他指眼前目標是5,000萬元，搵夠錢會去「尋找人生意義」。整日訪問中他經常掛在口邊的是這一句︰「炒家只得一條命，輸咗冇人會畀錢你再嚟過。」