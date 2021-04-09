樓市交投熾熱，帶動相關物業升值，甚至超值。較早前中信泰富開出天價車位價單的嘉道理道豪宅項目Kadooria，最新資料顯示，「大美人」李嘉欣以501.6萬元買入B1層一個車位，高出同區新盤車位逾三成。

資料顯示，Kadooira B1層52號車位，由李嘉欣（REIS MICHELE MONIQUE）以501.6萬元買入，成交日期為4月8日，即相關發展商推出88折優惠後的交易，車位原本開價為570萬元。李嘉欣2018年豪斥7,620萬元購入嘉道理道119號高層，呎價4.5萬元。

另外Kadooria亦還有2個車位成交，都分別原值560萬元，88折後成交金額為492.8萬元，而其中一名買家為「麻雀館大王」長子石炳祥。

中信泰富旗下何文田豪宅Kadooria，早前因銷售車位引發業主與發展商連場爭拗，車位價單定價最高達570萬元，與業主透過第三方公證行得出的車位估值差距高達47%，但最終發展商都願意轉軚，突推出88折推售，但當時有業主指坊間測量師行最高估值約為370萬元，即上述成交仍然最少較市值高出逾33%。

對照同為嘉道理道的信置（083）新盤St. George’s Mansions，其去年推出的89個車位價格，普遍介乎350萬至380萬元，上述成交高出St. George’s Mansions車位售價最少逾三成。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略