電視廣播（TVB，511）大股東黎瑞剛早前狠批這間電視台五大缺失後，最新是副主席及行政總裁李寶安被勸退，有報道指他將於5月26日股東會後退休。

《星島日報》引述消息人士報道，現年65歲的李寶安自行提出退休安排，將於5月26日股東會後退休，「為他在電視廣播的工作劃上完美句號」。

近日傳出李寶安遭董事局要求提早退休，昨日李向《蘋果》回應指：「假新聞。」李寶安今日以短訊再回覆本報：「市場傳聞，從不評論。」

黎瑞剛早前接受《星島》專訪指，對大台「不滿意，不滿意，而且是非常不滿意」，形容TVB已迷失十年。他狠批TVB五大缺失，包節目老化、製作技術落後、內部山頭林立、管理層決策失誤，以及電商用戶體驗。

引入前亞視班底 造成山頭文化

會計出身的李寶安，在亞視任職期間助時主席林百欣轉虧為盈，至2007年過檔TVB任財務及行政總經理，2009年升任集團總經理，其後改任行政總裁至今。在李寶安帶領下， TVB在2010年至2013年收入連年上升，由2009年的39.83億元，升至2013年的56.86億元，惟創辦人「六叔」邵逸夫離世成為業績轉捩點，收入開始下滑。不過最嚴重的是，TVB在2018年投資星美債券損手，結果要在2018年及2019年為星美債券合共作8.3億元撇帳，累TVB上市以來業績見紅，截至去年已連續3年蝕錢。

在李寶安治下，他被指積極「插旗」，引入多名曾效力亞視的舊部，包括副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻、副總經理（節目及製作）杜之克、負責企業事務的譚錫揚及余詠珊等，同時多名前朝功臣「被退休」。

力撐新聞部 秋後算帳發聲員工

前年社會運動期間，TVB新聞部遭批報道偏頗，有員工在公司製作「連儂牆」，亦有員工在無綫電視大樓天台掛上四幅直幡，包括兩幅寫有「泯滅良心」、「壓制聲音」的直幡，其後李寶安向員工發內部電郵，表明絕不容許員工直接或間接干預新聞部工作，必會嚴肅追究有關行為。

去年TVB股東會，李寶安亦曾批評社會運動中有人威嚇廣告商不要在TVB投放廣告，強調TVB不會接受威迫威嚇，會與警方合作，又稱杯葛行為對公司影響有限。李寶安亦有加入全國政協副主席董建華和梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，出任共同發起人。

藝人曾志偉早前回巢任副總經理，曾任TVB總經理的陳志雲便大爆有傳聞指曾志偉過往是因李寶安而拒絕回巢，引起外界關注曾志偉回歸，是否意味李寶安大勢已去。加上大股東黎瑞剛日前接受報章專訪時，狠批TVB山頭林立，阻礙公司創新發展，之後便傳出李寶安被炒的消息。

做CEO六年 TVB市值蒸發近百億

李寶安由2015年1月1日起出任集團行政總裁，當時TVB股價為31.021元，現時股價為8.8元，期間沒有增發股本，以發行股本4.38億股計，市值蒸發97.33億元。

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